Путин заявил о необходимости создания в Евразии единого пространства мира

Президент России Владимир Путин заявил, что создание единого пространства мира в Евразии необходимо для формирования нового миропорядка. Об этом российский лидер рассказал в интервью газете «Казахстанская правда».

По словам главы государства, доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование более справедливого миропорядка. Он должен быть основан на приоритете международного права.

«Неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания», — отметил Путин.

До этого российский лидер назвал СНГ неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности. Он подчеркнул, что 2024 году Россия будет председателем в СНГ. Президент добавил, что среди главных приоритетов Москвы — усилить экономическое сотрудничество и расширить культурно-гуманитарные связи.

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