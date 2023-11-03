Экс-чиновник ООН назвал США стороной конфликта на Ближнем Востоке

США являются непосредственным участником ближневосточного конфликта и выступают на стороне Израиля. Такое заявление сделал бывший директор офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке Крэйг Мохаибер, передает РИА Новости.

По данным агентства, чиновник уволился из международной организации по собственному желанию. Он принял такое решение из-за позиции ООН по вопросу урегулирования палестино-израильского кризиса, покинув свой пост 1 ноября 2023 года.

Как сказал эксперт, все специалисты в ООН признают неэффективность «ближневосточного квартета». По его словам, у данного международного института нет авторитета и его членам пора осознать этот факт.

«Часть проблемы в том, что годами США и Европу представляли как посредников в конфликте. Но это всегда было грубым искажением фактов. Мы должны осознать, например, что США не являются посредником, США являются стороной конфликта на стороне Израиля», — подчеркнул Мохаибер.

Он добавил, что Вашингтон выделяет миллиарды долларов на военную поддержку израильских властей. Более того, США и Израиль активно сотрудничают в разведывательной сфере.

Также экс-чиновник обратил внимание на попытки американского руководства предотвратить привлечение Израиля к какой-либо ответственности. Мохаибер уточнил, что для этого США используют свое влияние в Совете безопасности ООН и других глобальных структурах.

В конце эксперт назвал иллюзией предположения о том, что Вашингтон играет посредническую роль в конфликте на Ближнем Востоке. То же касается значительной части Европейского союза (ЕС), лидеры стран которого вместо защиты прав человека выступают в поддержку агрессии и нарушения норм гуманитарного права со стороны Израиля, резюмировал он.

Ранее в ООН заявили об угрозе геноцида в секторе Газа.