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Постпред РФ при ООН заявил о нарушении суверенитета Сирии со стороны США

Небензя: США нарушили суверенитет Сирии, нанеся удар по объектам на ее территории

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John Minchillo/AP

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что США совершили грубое нарушение норм международного права и суверенитета Сирии, нанеся удары по объектам на ее территории. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, атака США по двум объектам в районе города Бу-Кемаль является нелегитимным действием, а также грубым нарушением суверенитета Сирии, норм международного права.

Небензя добавил, что в условиях обострения израильско-палестинского конфликта такие действия чреваты крайне опасными последствиями и могут спровоцировать «вооруженную эскалацию в масштабах всего региона».

До этого президент США Джо Байден заявил, что удары военных его страны по объектам в Сирии были нужны для защиты американских граждан и якобы соответствовали положению устава ООН.

26 октября шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Байден приказал нанести удары по двум объектами в Сирии, которые, по данным американской стороны, использовались Ираном. По его словам, такое решение принято в ответ на серию атак на позиции американских военных.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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