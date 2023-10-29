Медведев считает. что Вашингтону никуда не деться от РФ и Китая в будущем

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России сейчас нет смысла начинать полноценный конфликт с Соединенными Штатами. Об этом сообщается на странице политика в социальной сети «ВКонтакте».

В воскресенье, 29 октября, на странице Медведева появился пост с оценкой политических событий, публикация состоит из девяти пунктов.

По словам Медведева, Москва и Вашингтон рано или поздно договорятся, а вот Брюссель свое влияние уже не вернет.

«Великие державы рано или поздно договорятся о том, как будут жить в обозримой перспективе в новых условиях. Вашингтону никуда не деться от России, Китая и стран глобального Юга», — пояснил он.

Как добавил Медведев, России нет какого-либо смысла начинать полноценный конфликт с американской стороной.

До этого Медведев предупреждал, что любые переговоры на Ближнем Востоке при участии США заведомо обречены. Он пояснял, что любой переговорный процесс при участии Вашингтона всегда вырождается в фикцию.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».