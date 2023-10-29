Бывший президент Молдавии Игорь Додон приехал в город Резина. В своем Telegram-канале он отметил, что горожан больше всего волнуют высокие цены и тарифы, отсутствие уверенности в завтрашнем дне.

«Люди говорят, что не чувствуют себя в безопасности, с тревогой ждут наступающую зиму. Призвал их не отчаиваться, а 5 ноября не голосовать за PAS [правящая партия «Действие и солидарность»] и Майю Санду. Это наш шанс спасти Молдову», — написал Додон.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее Санду призвали сходить на рынок, чтобы узнать мнение молдаван о ней.