Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил РИА Новости, что Украина изо всех сил старается вернуть к себе внимание и прежние объемы поставок вооружения путем шантажа европейских стран, говоря о нежелании продлевать договор о транзите российского газа.

«Украина всеми силами сейчас пытается вернуть к себе внимание США и Европы для того, чтобы продолжить те самые денежные транши и ту военную помощь, за счет которой, собственного говоря, и живет уже несколько лет верхушка Украины», — сказал он.

До этого глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце будущего года. По его словам, соглашение завершится до конца 2024 года, и украинская сторона не намерена его продолжать.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что разрыв договора о транзите газа между Украиной и Россией спровоцирует рост цен на мировом газовом рынке.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.