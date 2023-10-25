В Турции указали на ошибку США по Израилю

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что страна считает ошибочным подход, при котором США отправляют военных советников в Израиль для наземной операции. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение проблемы носит политический характер. Пока продолжается оккупация, прекратить напряженность невозможно», — сказал Челик.

По его словам, первым делом США направили авианосец, а сейчас Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных, которые имеют опыт работы в условиях Газы.

Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним происходящее на Ближнем Востоке.

Новый виток обострения палестино-израильского конфликта произошел 7 октября в результате вторжения палестинской радикальной группировки ХАМАС на территорию Израиля. Боевики похитили десятки человек, включая военнослужащих ЦАХАЛ и иностранных граждан.

В ответ Армия обороны Израиля объявила операцию возмездия, начала производить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, а также объявила о подготовке наземной операции.

Ранее в США заявили, что Израиль не готов к наземной операции в Газе.