МИД Израиля призвал ООН признать вину террористов за теракт в Газе

Глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн призвал генерального секретаря Антониу Гутерриша признать, что ответственность за взрыв в больнице в секторе Газа лежит на террористических организациях Палестины. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня я обратился к генеральному секретарю ООН Гутерришу с требованием, чтобы он публично объявил, что ответственность за взрыв в больнице в Газе несут палестинские террористические организации», — сказал Коэн.

По его словам, террористы в секторе Газа стреляют по мирным жителям и пытаются обвинять Израиль.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.