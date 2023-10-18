Китай поддержит поправки РФ в бразильскую резолюцию по Израилю

Постоянный представитель Китая в Совете Безопасности ООН Чжан Цзюнь заявил, что страна намерена поддержать поправки России в бразильскую резолюцию по конфликту между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы поддержим», — сказал Чжан Цзюнь.

Ранее заместитель главы постоянного представительства РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал проект резолюции Бразилии по Израилю несбалансированным.

До этого СБ ООН не принял проект резолюции РФ о прекращении огня в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».