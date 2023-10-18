Трамп назвал виновного в усилении ХАМАС и Ирана

Бывший президент Дональд Трамп в статье для издания Newsweek обвинил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена в слабости и некомпетентности, что, по его мнению, стало причиной усиления палестинского движения ХАМАС и Ирана.

Трамп подчеркнул, что Байден каждым своим шагом усиливал врагов Соединенных Штатов по всему миру и придавал им уверенности.

«Особенно это касается террористической группировки ХАМАС и их кровожадного спонсора, злодейского режима в Иране», — сказал он.

Например, Трамп отметил сближение Ирана и КНР, а также укрепление иранской экономики. Он подчеркнул, что Тегеран добывает более трех миллионов баррелей нефти в сутки. По мнению бывшего американского лидера, нынешний президент США может хорошо делать только одно: мобилизовывать юридическую систему Соединенных Штатов против своих политических оппонентов.

Также Дональд Трамп заявил, что нападение ХАМАС на Израиль показало, что мир в безопасности, когда у США сильный президент.

Ранее Байдена обвинили в ослаблении США.