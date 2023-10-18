МИД Иордании заявил об отмене встречи по операции Израиля в Газе

МИД Иордании отменил назначенный на 18 октября саммит с участием президента США Джо Байдена по конфликту в Израиле. Об этом сообщает телеканал AlJazeera.

«Нет смысла говорить сейчас ни о чем, кроме прекращения войны», — заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.

Подчеркивается, что саммит был отменен после консультаций с представителями Палестины, США и Египта.

Ожидалось, что Байден встретится с арабскими лидерами после визита солидарности в Израиль.

Поводом для отмены саммита стал обстрел больницы в Газе, унесший жизни 500 человек.

До этого в ХАМАС возложили на США ответственность за этот обстрел.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.