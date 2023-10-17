Нетаньяху заявил Путину, что Израиль не остановится

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту РФ Владимиру Путину, что израильская армия не остановится в секторе Газа, пока не уничтожит военно-управленческий потенциал палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, передает ТАСС.

Как рассказали в канцелярии, Нетаньяху и Путин провели телефонный разговор вечером 16 октября.

«Премьер-министр ясно заявил о том, что Израиль был атакован мерзкими и жестокими убийцами, пошел на войну решительным и единым и не остановится, пока не уничтожит военный и управленческий потенциал ХАМАС», — говорится в заявлении.

Ранее газета Times of Israel сообщила, что США оказывают давление на Израиль, чтобы он разработал стратегию действий на период после свержения правления ХАМАС в секторе Газа.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».