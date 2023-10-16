Путин провел переговоры с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудил с ним израильско-палестинский конфликт. Об этом сообщили в Кремле, передает ТАСС.

«В центре обсуждения была кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении.

Сообщается, что российский лидер осудил действия в результате которых жертвами становятся мирные люди.

Отмечается, что Путин в ходе телефонных переговоров рассказал Нетаньяху об итогах переговоров с лидерами стран Ближнего Востока, а также отметил готовность России помочь в прекращении конфликта с Палестиной.

Ранее российский лидер заявил, что палестино-израильский конфликт может перерасти в региональную войну. Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси, в ходе которых стороны выразили обеспокоенность обострившимся в Израиле конфликтом и углубляющимся в секторе Газа гуманитарным кризисом.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.