В МИД РФ возложили ответственность за кризис на Ближнем Востоке на США

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США несут ответственность за обострение конфликта Израиля и Палестины. Об этом он сообщил в ходе совещания у президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

«США, на которых главная ответственность за этот драматически тяжелый кризис, поскольку эта страна пыталась на протяжении долгих лет монополизировать урегулирование, игнорировать соответствующие профильные резолюции Совета Безопасности», — сказал Рябков.

Ранее Рябков призвал Соединенные Штаты «не ловить рыбу в мутной воде» на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По словам дипломата, Россия считает складывающуюся в ближневосточном регионе ситуацию «крайне трудной» и призывает Вашингтон «не ловить рыбу в мутной воде», как США привыкли это делать в любых ситуациях. Рябков также завил, что потенциал для дальнейшей дестабилизации на фоне обострения конфликта «огромен».

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна обязательно вступится за Израиль в случае атаки на него со стороны других государств.

Ранее Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту.