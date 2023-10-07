Израиль заявил, что будет защищать своих граждан любым способом

Посольство Израиля в Москве заявило РИА Новости, что Израиль намерен защищать своих граждан любым способом от атак ХАМАС и не боится «широкой кампании» в Секторе Газа.

«Израиль возьмет полную цену с террористических организаций. Он готов действовать по мере необходимости, пока его цели не будут достигнуты», — отметили в посольстве.

Израильские дипломаты утверждают, что ХАМАС «понесет ответственность» за нападение на Израиль. Они указывают, что нападение произошло «без какого-либо предлога или предварительных действий со стороны Израиля».

«Нападение случилось после длительного периода, в течение которого Израиль пытался восстановить спокойствие в секторе Газа, одновременно прилагая значительные усилия для улучшения гражданской ситуации в секторе Газа», — указали в дипмиссии.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в ООН выступили с заявлением из-за атаки ХАМАС на Израиль.