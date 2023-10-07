Стало известно название операции армии Израиля в секторе Газа на фоне обстрелов

Контртеррористическая операция ЦАХАЛ в ответ на серию ракетных обстрелов со стороны сектора Газа получила название «Железные мечи». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

«Официальный представитель Армии обороны Израиля допустил к публикации название операции: «Железные мечи», — говорится в тексте.

Воздушная тревога начала звучать рано утром 7 октября на юге Израиля, близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива, в связи с выпущенными ракетами по израильской территории.

По данным ЦАХАЛ, неизвестное число террористов из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне ракетного обстрела, а также режим готовности к войне. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выехал в штаб министерства обороны в Тель-Авиве для проведения совещания с командованием силового блока.

Позже на фоне новостей премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в штаб Минобороны в Тель-Авиве для совещания с командованием силового блока.

Ранее ХАМАС показал кадры прорыва террористов на территорию Израиля.