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Курский губернатор Старовойт поздравил Путина с днем рождения

Курский губернатор Старовойт в поздравлении к Путину пожелал скорейшей победы

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Соответствующую телеграмму он разместил на своей странице в Telegram.

7 октября российскому лидеру исполнился 71 год.

«Поздравляю Владимира Владимировича с днем рождения! Президент остается всегда на связи и поддерживает наш регион», — написал Старовойт.

Губернатор также пожелал главе государства крепкого здоровья и сил, а России — «скорейшей победы и мирного неба над головой».

Чиновник добавил, что сильный президент является залогом сильной страны.

Также сообщалось, что спикер Государственной думы Вячеслав Володин поздравил президента России с днем рождения.

Володин отметил, что до прихода Путина к власти Россия была на пороге очередного развала. Он спас страну и сделал ее сильной.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении российского коллеги заявил, что избранный Путиным жизненный путь — это «яркий и убедительный пример беззаветного служения Отечеству».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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