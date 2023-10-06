В ЕС не определили конечную дату о своем расширении

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы государств и правительств Евросоюза расходятся во мнении о необходимости фиксировать 2030 год как цель для расширения союза. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ряд лидеров государств ЕС согласились с тем, что дату необходимо фиксировать, другая часть — выступила против.

Он добавил, что такая дата нужна для того, чтобы продемонстрировать странам-кандидатам серьезность намерений Евросоюза.

По его словам, Западные Балканы ожидают своей очереди на вступление в ЕС более двух десятков лет, что порождает чувство разочарования. Кроме того, страны ЕС сами должны провести реформы для того, чтобы адаптироваться к будущему расширению.

До этого глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон Дер Ляйен рассказала, что решения о приеме новых государств в Европейский союз (ЕС) будут приниматься исключительно на основе заслуг стран-кандидатов без каких-либо поблажек.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ЕС должен быть готов к расширению к 2030 году.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.