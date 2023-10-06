Страны ЕС решили ускорить развитие зеленой энергетики и военной промышленности

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) договорились в приоритетном порядке развивать военную промышленность и зеленую энергетику. Решение было принято в рамках неформального саммита глав государств в испанском городе Гранада, передает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя Европейского совета Шарля Мишеля.

Он отметил, что региональное содружество стремится сохранить свою конкурентоспособность в будущем. Для этого, по словам Мишеля, странам — членам организации необходимо в первую очередь заняться развитием зеленой энергетики и квантовых технологий.

«Во-вторых, мы должны обеспечить безопасность, поэтому необходимо в приоритетном порядке развивать военную индустрию», — добавил глава Евросовета.

Также одной из ключевых тем, которые обсуждались участниками форума, стала релокация прибывающих в Европу нелегальных мигрантов. Однако представители Варшавы и Будапешта негативно отнеслись к данной инициативе, выразив свое несогласие за столом переговоров.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан на полях саммита заявил, что Евросоюз «законно изнасиловал» его страну и Польшу своей миграционной политикой. В связи с этим власти республики в ближайшее время не намерены идти с Брюсселем ни на какие компромиссы по данному вопросу.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий, в свою очередь, рассказал о нежелании многих государств региона принимать на своей территории еще больше нелегальных мигрантов. Однако, по его словам, из-за боязни перед «диктатом» ЕС и Германии у них нет выбора.

Ранее гендиректор ВОЗ предложил перенаправить годовые субсидии на ископаемое топливо на развитие зеленой энергетики.