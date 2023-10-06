Польша заблокировала решение о расселении мигрантов по Европе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава заблокировала на неформальном саммите ЕС в испанской Гранаде принятие решения о расселения нелегальных мигрантов по Европе. Об этом сообщает ТАСС.

Моравецкий подчеркнул, что правительство Польши является единственным гарантом сдерживания волны нелегальной миграции, которую Евросоюз хочет распространить по Европе.

Он подчеркнул, что решил наложить вето на часть решений, которые касаются миграции.

Премьер Польши добавил, что глава Евросовета Шарль Мишель принял эту позицию.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что позиции Польши и Венгрии, которые выступают против плана Евросоюза по расселению беженцев и мигрантов в странах сообщества, не обязательно приведут к блокировке такого решения.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет придерживаться бескомпромиссной позиции в отношении нелегальной миграции.

До этого Моравецкий заявил, что многие страны Европейского союза не хотят соглашаться на принудительную релокацию нелегальных мигрантов, однако многие боятся «диктата» Брюсселя и Берлина.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.