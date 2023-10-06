Президент Узбекистана рассказал Путину о новом уровне отношений двух стран

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, что отношения России и Узбекистана вышли на новый уровень. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, есть прогресс по всем вопросам двусторонних взаимоотношений.

В свою очередь, Путин заявил, что Москва и Ташкент динамично развивают отношения по всем направлениям.

Днем 6 октября в Кремле начались переговоры президентов РФ и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Как рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, стороны намерены провести переговоры в узком составе, затем в формате рабочего завтрака. После чего лидеры двух стран подпишут ряд двусторонних документов и сделают заявление для прессы.

5 октября Мирзиёев прибыл из Казани, где он встречался с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, в Москву.

Ранее пресс-служба президента Узбекистана сообщила об официальном визите Мирзиёева в РФ по приглашению Путина.