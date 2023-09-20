Посол Израиля устроил акцию протеста на Генассамблее ООН

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан устроил акцию протеста из-за речи президента Ирана Эбрахима Раиси, которую тот произнес перед Генеральной Ассамблеей ООН. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Когда глава исламской республики начал свое выступление, израильский дипломат поднял плакат с надписью «Иранские женщины заслуживают свободы сейчас!». На этом плакате также была изображена Махса Амини, 22-летняя иранка курдского происхождения, которая стала символом протеста. Эту девушку в сентябре 2022 года задержала полиция нравов, что обернулось для нее трагическим финалом.

В своем выступлении Раиси заявил, что сообщения о протестах в Иране являются «искаженными» и «фейковыми». По его словам, это были заговоры сотрудников спецслужб Запада. Также президент исламской республики указал, что, по исламскому учению, мужчины и женщины «равны в глазах Создателя».

До этого глава разведки Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Каземи заявил, что спецслужбы почти двух десятков государств осенью-зимой 2022 года активно организовывали и направляли беспорядки в Иране.

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи помиловал десятки тысяч заключенных, в том числе участников протестов в стране.