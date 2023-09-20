Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол Израиля устроил акцию протеста на Генассамблее ООН

Посол Израиля Эрдан устроил протест из-за речи президента Ирана Раиси на ГА ООН

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан устроил акцию протеста из-за речи президента Ирана Эбрахима Раиси, которую тот произнес перед Генеральной Ассамблеей ООН. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Когда глава исламской республики начал свое выступление, израильский дипломат поднял плакат с надписью «Иранские женщины заслуживают свободы сейчас!». На этом плакате также была изображена Махса Амини, 22-летняя иранка курдского происхождения, которая стала символом протеста. Эту девушку в сентябре 2022 года задержала полиция нравов, что обернулось для нее трагическим финалом.

В своем выступлении Раиси заявил, что сообщения о протестах в Иране являются «искаженными» и «фейковыми». По его словам, это были заговоры сотрудников спецслужб Запада. Также президент исламской республики указал, что, по исламскому учению, мужчины и женщины «равны в глазах Создателя».

До этого глава разведки Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Каземи заявил, что спецслужбы почти двух десятков государств осенью-зимой 2022 года активно организовывали и направляли беспорядки в Иране.

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи помиловал десятки тысяч заключенных, в том числе участников протестов в стране.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях