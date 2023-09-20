Историк: Азербайджан выбрал удобный момент для операции в Карабахе

Доктор исторических наук Александр Сытин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. По его мнению, Азербайджан неслучайно начал антитеррористическую операцию локального характера именно сейчас.

«Со стороны Азербайджана сохраняется традиционный расклад международных сил. Азербайджано-турецкий союз сохраняется. А что касается русско-армянского союза, с другой стороны, он на сегодняшний день под большим вопросом», — считает Сытин.

По его словам, сейчас Азербайджан пытается сделать то, что у него не получилось сделать на прошлом витке конфликта. Эксперт отметил, что вмешательство России не позволило Баку выполнить все цели, на которые он рассчитывал.

По мнению историка, территориальный вопрос по итогам нынешнего конфликта в Карабахе решится не в пользу Армении.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Карабахе.

В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

В свою очередь в Министерстве обороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о поддержке суверенитета республики.