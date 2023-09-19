В Кремле рассказали о контактах с Баку и Ереваном на фоне обострения в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты с Баку и Ереваном проходят по линии военных, но при этом Россия открыта для общения на более высоком уровне. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, российские миротворцы продолжают свою работу, чтобы вернуть регион к миру. Он отметил, что они выполняют свою миссию, но ситуация остается непростой.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян после введения Азербайджаном «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе заявил, что ожидает конкретных действий от российских миротворцев для улучшения ситуации в регионе. Об этом он заявил в видеообращении, которое транслировали местные СМИ.

Кроме того, отметил премьер, власти ожидают конкретных мер и от Совета безопасности ООН.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

При этом в оборонном ведомстве заявили, что предупредили российскую миротворческую миссию и российско-турецкий мониторинговый центр о проведении «антитеррористической операции».

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.