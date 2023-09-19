В Кремле отреагировали на слова об очереди США урегулировать ситуацию в Карабахе

Для урегулирования ситуации между Азербайджаном и Арменией не должно быть чьей-то очереди. Об этом во время брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь не должно быть никакой очереди, здесь должны быть конкретные усилия на основе реальной, осязаемой правовой базы, которая дает возможность выйти на мирное урегулирование», — сказал он, комментируя мнение посла по особым поручениям армянского министерства иностранных дел Эдмона Марукяна о том, что пришла «очередь США решать, какие меры могут быть использованы».

19 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Российская Федерация остается приверженной сотрудничеству с Арменией, российские миротворцы продолжают выполнять свои задачи в регионе.

В этот же день Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве отмечали, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в регионе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии.

В свою очередь в армянском оборонном ведомстве отвергли заявления азербайджанской стороны о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются войска Армении.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.