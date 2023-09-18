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Аналитик увидел угрозу для Украины в выступлении Зеленского в ООН

ICG: выступление Зеленского в ООН грозит обернуться кризисом для Украины

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Oleg Petrasyuk/Pool via Reuters

Аналитик International Crisis Group (ICG) Ричард Гоуэн увидел угрозу для Украины в выступлении украинского лидера Владимира Зеленского в ООН. Об этом он сообщил журналистам, передает ABC News.

По его словам, выступление в ООН предоставит Зеленскому возможность заручиться международной поддержкой, но при этом станет для него «рискованным моментом».

Он отметил, что если украинский президент будет настаивать на том, что сейчас не время для дипломатии, он может услышать «много противоположного на этот счет».

Ранее Зеленский заявил в интервью телеканалу СBS, что украинский конфликт не будет окончен путем передачи части территорий.

Также он указал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжится и после окончания благоприятных погодных условий.

До этого бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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