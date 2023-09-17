Скончался бывший глава Херсонской администрации

Занимавший до июля 2022 года должность главы подконтрольной Киеву части Херсонской области Геннадий Лагута скончался. Об этом сообщил в своем Telegram-канале нынешний глава военной администрации Александр Прокудин.

«Ушел из жизни бывший глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута», — написал Прокудин.

Издание «Страна.ua» утверждает, что Лагута покончил с собой. Отмечается, что многие возлагали ответственность на Лагуту за то, что при нем часть Херсонской области перешла под контроль российской армии.

16 сентября Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. По данным ведомства, российские десантники при помощи беспилотника-камикадзе «Ланцет» нанесли удар барражирующим боеприпасом по танку ВСУ. Также сообщалось, что соединения группировки войск «Днепр» уничтожили за сутки гаубицу «Мста-Б» и 120-мм миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.

Ранее в Минобороны РФ заявили о нарушении обеспечения группировок ВСУ на двух направлениях.