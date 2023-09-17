В Венгрии заявили о желании завершения российско-украинского конфликта

Руководитель Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает за скорейшее прекращение вооруженного российско-украинского конфликта, потому что не хочет, чтобы там гибли живущие в Закарпатье венгры, которых мобилизуют в украинскую армию. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, позиция Венгрии по российско-украинскому конфликту является уникальной, ведь Будапешт «хотел бы мира как можно скорее».

Он утверждает, что данная позиция вытекает из конкретной ситуации, а именно из того, что на Украине существует большая венгерская община, членов которой мобилизуют, после чего они погибают.

«Мы больше не хотим терять жизни венгров», — отметил Сийярто.

До этого глава венгерского МИД заявил, что Венгрия — одна из немногих стран Европейского союза, которая последовательно выступает за прекращение конфликта на Украине. По его словам, неевропейские государства ожидают, что подобная позиция возобладает внутри объединения.

Он подчеркнул, что партнеры Будапешта в Азии и Африке регулярно интересуются, когда завершится украинский кризис, и какие действия принимает ЕС для достижения мира.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.