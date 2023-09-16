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Депутат бундестага потребовал от властей Германии разъяснить ситуацию с арестом машин

Депутат бундестага Шмидт направил властям ФРГ вопросы о запрете въезда машин

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Global Look Press

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт заявил РБК, что в конце августа направил от имени «АдГ» обращение в правительство страны, в котором попросил разъяснить ситуацию с арестом машин.

По словам Шмидта, сначала он отправлял мелкие единичные запросы, на которые правительство отвечало отписками, однако в конце августа он направил подробный запрос.

Депутат бундестага рассказал, что после этого правительство взяло паузу и пообещало до конца сентября подготовить ответ. Шмидт считает, что правительство могло обратиться за консультацией в Еврокомиссию.

До этого сообщалось, что в Финляндии 16 сентября официально вступил в силу запрет на въезд на территорию страны легковых автомобилей с российскими госномерами.

С 13 сентября въезд на зарегистрированных в России автомобилях запретили Эстония, Латвия и Литва.

11 сентября в Еврокомиссии (ЕК) подтвердили, что автомобили российских туристов попадают под ограничения ЕС.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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