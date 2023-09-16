В США заявили о попытках ВСУ отсрочить крах до сезона дождей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во что бы то ни стало стараются дотянуть до наступления сезона дождей и грязи в надежде заморозить конфликт и отсрочить свой крах. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в ходе шоу Ask the Inspector Джеффа Нормана, передает РИА Новости.

По мнению Риттера, Украина несет «невосполнимые потери» и ее «ждет крах».

«Сейчас украинцы всеми силами пытаются держать свое контрнаступление на плаву до начала сезона грязи, когда можно будет заморозить боевые действия», – утверждает эксперт.

Между тем такая тактика может принести ВСУ еще больше потерь. Россия же умеет вести боевые действия и в условиях осенней распутицы и не пойдет на заморозку боевых действий — это неминуемо приведет к падению украинской армии, которая истощит свои резервы к концу октября.

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