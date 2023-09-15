В Британии заявили, что Байден своими действиями невольно помог РФ

Администрация президента США Джо Байдена своими действиями показывает лицемерие Запада, невольно помогая России и Китаю игнорировать заявления Запада о «моральном превосходстве». Об этом пишет британская газета The Telegraph.

По словам автора статьи, Байден делегировал полномочия по принятию решений своим помощникам, что дает возможность России и Китаю пренебрежительно относиться к претензиям Запада на «моральное превосходство».

Отмечается, что Байден больше не может выполнять роль президента США, но его окружение делает вид, что не замечает ослабления его умственных способностей.

«Отрицание этой неудобной правды является благородной ложью в платонических традициях, тем случаем, когда цель оправдывает средства. А вот по мнению многих других — это неуместная жестокость, бессердечное решение держать 80-летнего старика на важном государственном посту, хотя ему было бы гораздо лучше наслаждаться отдыхом на пенсии», — пишет автор.

До этого Байден сказал своему российскому коллеге Владимиру Путину на встрече в Женеве, что Китай «не так уж и уважает» Россию.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.