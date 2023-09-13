Генсек ООН оценил идею переноса штаб-квартиры из Нью-Йорка

Перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в другой город не представляется возможным. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

Он отметил, что текущее расположение штаб-квартиры ООН было одобрено еще в 1945 году. Речь идет о конференции в Сан-Франциско, в которой приняли участие 50 государств — учредителей организации.

«Не думаю, что есть какая-то вероятность изменения Устава ООН по данному вопросу», — подчеркнул Гутерриш.

Таким образом генсек ответил на вопрос журналиста, указавшего на признание Нью-Йорка одним из самых дорогих для жизни мегаполисов в мире. По мнению представителя СМИ, перенос штаб-квартиры в другой город позволило бы сэкономить миллионы долларов и потратить их на помощь нуждающимся семьям.

7 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что некоторые члены российской делегации на Генеральной ассамблее ООН не получили американские визы. Как он подчеркнул, в прошлом подобное уже происходило и повторения хотелось бы избежать.

Через несколько дней стало известно, что все представители Москвы на ГА ООН получили визы. По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, состав делегации утвердил лично президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось о планах главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова провести встречу с Антониу Гутерришем.