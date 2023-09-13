Гутерриш заявил, что его предложения РФ по зерновой сделке не нарушают режим санкций

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш на пресс-конференции заявил, что для восстановления зерновой сделки и экспорта российского продовольствия и удобрений нужно установить систему взаимных гарантий, передает ТАСС.

«Необходимо установить систему взаимных гарантий, которые позволят возобновить черноморскую зерновую инициативу и обеспечить российский экспорт», — сказал он.

Также Гутерриш сообщил о планах провести на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН обсудить с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и украинским лидером Владимиром Зеленским будущее зерновой сделки.

12 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что зерновая сделка сегодня находится на «стопе», и подвижки по ее возобновлению отсутствуют.

До этого министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на Восточном экономическом форуме сообщал, что требования Российской Федерации по зерновой сделке до сих не выполняются. По его словам, в ведомстве ждут, «когда их исполнят».

Ранее Эрдоган призвал Запад к выполнению своих обещаний по зерновой сделке.