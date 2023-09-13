Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД Армении анонсировал возможную встречу Пашиняна и Алиева

МИД Армении: Пашинян и Алиев могут встретиться в октябре в Гранаде

close
100%
РИА «Новости»/Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев могут встретиться в октябре в Гранаде. Об этом заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

«Я как-то сказал, что практически всегда есть предложения о встречах и переговорах. Есть и такие предварительные договоренности. После встречи с участием премьера в Брюсселе заявили, что планируется еще одна встреча с участием лидеров, также в октябре в Гранаде», — сказал он.

9 сентября Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого армянский премьер выразил готовность провести срочные переговоры с Алиевым для снижения напряженности.

До этого в МИД Армении заявляли, что Ереван не намерен обострять ситуацию с Баку и готов продолжать обсуждения механизмов деэскалации при первой возможности.

В августе президент Азербайджана говорил, что у Баку нет территориальных претензий к Армении и ждет аналогичного подхода от Еревана.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях