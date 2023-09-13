МИД Армении анонсировал возможную встречу Пашиняна и Алиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев могут встретиться в октябре в Гранаде. Об этом заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

«Я как-то сказал, что практически всегда есть предложения о встречах и переговорах. Есть и такие предварительные договоренности. После встречи с участием премьера в Брюсселе заявили, что планируется еще одна встреча с участием лидеров, также в октябре в Гранаде», — сказал он.

9 сентября Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого армянский премьер выразил готовность провести срочные переговоры с Алиевым для снижения напряженности.

До этого в МИД Армении заявляли, что Ереван не намерен обострять ситуацию с Баку и готов продолжать обсуждения механизмов деэскалации при первой возможности.

В августе президент Азербайджана говорил, что у Баку нет территориальных претензий к Армении и ждет аналогичного подхода от Еревана.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.