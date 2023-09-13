Россия и КНДР хотят договориться о проведении межправкомиссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам состоявшихся переговоров сообщил, что Россия и КНДР будут пытаться договориться о проведении межправительственной комиссии, что позволит более системно обсудить затронутые в ходе переговоров лидеров двух стран темы, передает РИА Новости.

«В самое ближайшее время будем пытаться выходить на проведение межправкомиссии, которой давно не было по понятным причинам», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что проведение межправкомиссии позволит более системно и развернуто все обсудить.

До этого представитель Кремля назвал переговоры лидеров двух государств очень содержательными и важными. Он отметил, что во время переговоров обсуждались дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере космоса.

Также Песков сообщил, что главы Министерств иностранных дел Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики договорились провести встречу в ближайшее время.

Ранее охрана Путина не пропустила к нему северокорейских генералов.