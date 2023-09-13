В МИД РФ заявили о нежелании рассорить народы России и Армении

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на отсутствие у руководства Армении планов рассорить народы двух стран. Ее слова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) передает ТАСС.

«Я искренне надеюсь, что такой цели и задачи ни у кого в руководстве Армении нет. Потому что, на мой взгляд, это было бы катастрофично как раз для Армении», — сказала Захарова, отвечая на вопрос агентства, может ли Ереван как-то противопоставить народы двух стран.

До этого советник генерального прокурора Армении Лусине Мартиросян заявляла, что бывший посол страны в России Армен Смбатян, обвиняемый в мошенничестве и находившийся под арестом, был освобожден под залог в размере $260 тысяч.

Ранее было объявлено, что совместные военные учения Армении и США под названием «Eagle Partner 2023» пройдут на территории Армении с 11 по 20 сентября. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил озабоченность Москвы по поводу проведения этих маневров с участием США и подчеркнул, что Армения, как член ОДКБ, должна придерживаться практики учений с союзниками.

Позднее представитель НАТО заявлял, что на данный момент Североатлантический альянс не рассматривает возможности расширения за счет Армении, и сама страна не подавала заявку на вступление в блок.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.