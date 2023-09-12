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Кнайсль рассказала, зачем Киев атакует территорию России беспилотниками

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала атаки БПЛА по РФ психологическим давлением

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль связала атаки Украины по территории РФ беспилотниками с попыткой оказать психологическое давление на россиян. Подобная тактика не приносит успеха, сообщила бывший министр в беседе с ТАСС.

«Ведение боевых действий с помощью дронов, как мы знаем, не является решающим с военной точки зрения. Это психологические атаки против российского населения», — заявила Кнайсль.

Она отметила, что у нее нет ощущения, что кто-либо в Москве или «где-то еще» на территории России панически реагирует на попытки Украины проводить подобные акты.

Ранее Карин Кнайсль сообщила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что планирует переехать жить в Санкт-Петербург для работы в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues). Она пояснила, что является основателем и руководителем центра.

18 августа 2018 года президент России Владимир Путин прибыл на свадьбу Кнайсль, на которой станцевал с ней, после чего австрийский министр сделала реверанс российскому лидеру. Западные СМИ сочли это как знак подчинения.

Ранее экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о своей зарплате в России.

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