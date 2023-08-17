Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о своей зарплате в России

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что в России она получает зарплату в рублях. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о курсе доллара и евро.

«Я слежу за этим, но в (Санкт-Петербургском государственном) университете я получаю зарплату в рублях. Меня это касается в меньшей степени, потому что я больше не имею никакого отношения к Европейскому союзу», — заявила бывший министр иностранных дел Австрии.

Экс-глава австрийского МИД ранее стала руководителем созданного при СПбГУ центра Geopolitical Observatory for Russia Key Issues (G.O.R.K.I.). Презентация центра прошла в июне в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее Кнайсль заявила, что ей нравится жить в русской деревне, а также что местные жители приняли ее хорошо.

До этого сообщалось, что Кнайсль поселилась в деревне Петрушово в Касимовском районе Рязанской области.

18 августа 2018 года президент России Владимир Путин прибыл на свадьбу Кнайсль, на которой станцевал с ней, после чего австрийский министр сделала реверанс российскому лидеру. Западные СМИ сочли это как знак подчинения.

Ранее Кнайсль заявила, что на родине ее считают российским олигархом.