Макрон изменил позицию по Украине из-за провала посреднических мирных инициатив

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил свою позицию по украинскому кризису после неудачных посреднических инициатив, став сильнейшим союзником Киева. Об этом пишет издание Politico.

«Макрон был зациклен на идее сыграть посредническую роль между Путиным и Зеленским. А это означало, что он был чрезвычайно осторожен, когда дело касалось поставок оружия», — приводит Politico слова старшего советника Международного института стратегических исследований Франсуа Эйсбурга.

Однако в начале 2023 года, по мнению эксперта, президент Франции понял, что Владимир Путин не заинтересован в переговорах, после чего изменил свою позицию.

Так, Париж пообещал Украине поддержку «до победы», стремясь выдерживать лидерство в вопросах, касающихся членства Киева в НАТО и помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Президент Макрон «примерил на себя мантию одного из самых сильных союзников Украины», говорится в тексте.

Также Франция отошла от своей консервативной позиции по расширению Европейского союза (ЕС), и сейчас ищет новых союзников, чтобы «возглавить процесс», отмечается в материале.

«Правительство Макрона сейчас ведет огонь по нескольким направлениям в пользу Украины: расширение ЕС, военная поддержка и НАТО», — пишет Politico.

В июле Макрон заявил, что Зеленский имеет право требовать поддержки Запада, в том числе в вопросе присоединения страны к НАТО. По мнению главы Франции, оказание Киеву поддержки в краткосрочной и долгосрочной перспективе является ответственностью стран Запада «во имя международного права». Макрон указал, что Евросоюз предоставил Украине военную помощь почти на €14 млрд, добавив, что сама Франция неоднократно вносила свой вклад.

Ранее в Кремле заявили о невозможности ФРГ и Франции быть посредниками по Украине.