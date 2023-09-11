В Кремле заявили о невозможности ФРГ и Франции быть посредниками по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон утратили возможность стать посредниками в урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение в интервью газете «Известия» высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они такую возможность, наверное, уже практически утратили, ибо они утратили свою суверенность во всей этой истории», — добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, Шольц и Макрон предпочитают четко двигаться в фарватере тех решений, которые принимаются в Соединенных Штатах, даже в ущерб себе и гражданам собственных стран.

В конце августа министр иностранных дел России РФ Сергей Лавров заявлял, что Франция стремится стать посредником между Россией и Украиной для урегулирования конфликта, чтобы напомнить о себе на фоне происходящих событий в Европе.

В конце июня президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что у него нет причин для звонков главе РФ Владимиру Путину, однако он возьмет трубку, если российский лидер сам позвонит.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.