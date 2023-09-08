Путин рассказал о перспективах дорожного строительства в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия будет и далее наращивать дорожное строительство. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, планы в области дорожного строительства обязательно будут расширены. Он также выразил уверенность в том, что они реализуются в полном объеме. Это касается и дальнейшего развития магистрали «Восток».

До этого Путин заявил, что создание морского комплекса по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке идет полным ходом.

По его оценке, данный проект поможет увеличить поставки российского газа и поспособствует расширению газификации Камчатского края.

Президент особо отметил слаженную работу бизнеса, федерального правительства и региональных администраций.

До этого Путин заявил о важности расширения Транссибирской магистрали и наращивания работы по Северному морскому пути.

В августе Путин открыл движение по новому мосту через Енисей. До строительства моста на правый берег Енисея можно было перебраться только по льду зимой или на пароме летом.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».