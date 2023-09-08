В Польше указали на неспособность ЕС использовать активы РФ

Польша сожалеет о задержках Еврокомиссии в работе по использованию замороженных активов России, которые европейские страны предлагали использовать для восстановления Украины, заявил польский посол при Евросоюзе Анджей Садось, передает RMF. По его словам, в этом деле ЕК не достигла никаких весомых результатов.

«Должен с сожалением констатировать, что в этом вопросе практически ничего не делается», — добавил Садось.

Как отмечает RMF, польская рабочая группа, которая занимается этим вопросом, обещает незамедлительно приступить к разработке конкретных правовых решений на встрече 13 сентября. При этом радиостанция подчеркивает, в Еврокомиссии собирались озвучить предложения по этому вопросу еще до летних каникул.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.