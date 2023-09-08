Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше указали на неспособность ЕС использовать активы РФ

Посол Польши Садось: ЕК не нашла путей для использования активов РФ

close
100%
Владимир Сергеев/РИА Новости

Польша сожалеет о задержках Еврокомиссии в работе по использованию замороженных активов России, которые европейские страны предлагали использовать для восстановления Украины, заявил польский посол при Евросоюзе Анджей Садось, передает RMF. По его словам, в этом деле ЕК не достигла никаких весомых результатов.

«Должен с сожалением констатировать, что в этом вопросе практически ничего не делается», — добавил Садось.

Как отмечает RMF, польская рабочая группа, которая занимается этим вопросом, обещает незамедлительно приступить к разработке конкретных правовых решений на встрече 13 сентября. При этом радиостанция подчеркивает, в Еврокомиссии собирались озвучить предложения по этому вопросу еще до летних каникул.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях