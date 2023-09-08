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В Германии объяснили желание Бербок поделиться беженцами с другими странами

Политолог Рар указал на раскол в Евросоюзе из-за проблемы беженцев

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Benjamin Westhoff/Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок пытается заставить другие страны Евросоюза принимать беженцев в том же количестве, что и Берлин, однако восточные государства вряд ли на это согласятся. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил немецкий политолог Александр Рар, комментируя предложение главы внешнеполитического ведомства ФРГ реформировать систему предоставления убежища в ЕС.

«В стране из-за растущих проблем с «новопришельцами» растет рейтинг партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая хочет резко ограничить поток мигрантов. Бербок боится роста их популярности и бьет в набат. Но что еще делать? Либеральная Европа не может закрыть свои границы для страждущих», — отметил Рар.

Он добавил, что в результате ЕС придется платить деньги Ливии, Марокко, Алжиру и другим странам, чтобы они или не пропускали беженцев, или забирали их обратно.

Выступая с данной инициативой Бербок отмечала, что в результате реформы распределение беженцев станет «более справедливым», а репатриация будет происходить быстрее в случаях, когда нет права на убежище.

Ранее политолог указал на сильную усталость от украинских беженцев в Европе.

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