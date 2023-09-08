Позиция Турции по Конвенции Монтрё останется неизменной, несмотря на давление

Турция столкнулась с определенным давлением со стороны международного сообщества в связи с соблюдением Конвенции Монтрё, в рамках которой власти республики ограничили проход военных кораблей в Черном море. Однако правительство страны не намерено менять свою позицию по данному вопросу, передает РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических структурах в Анкаре.

Собеседник агентства уточнил, что давление на государство оказывалось с самого первого дня принятия документа. При этом он не стал раскрывать, какие именно страны оказались недовольны действиями Турции.

«Наша принципиальная позиция не изменилась», — подчеркнул источник, отвечая на соответствующий вопрос.

В 1936 году в швейцарском городе Монтрё состоялась конференция о режиме Черноморских проливов, организованная по предложению Турции. В мероприятии приняли участие представители СССР, Турции, Румынии, Греции, Великобритании, Франции, Австралии и ряда других государств.

По итогам обсуждения страны-участницы подписали новую конвенцию, благодаря которой Анкара получила право на ремилитаризацию зоны проливов. Документ сохранил за торговыми судами всех государств свободу прохода через проливы как в мирное время, так и в период военного положения. Тем не менее на проход боевых кораблей были установлены ряд ограничений.

В частности, черноморские страны получили право направлять в проливы военные корабли любого класса при условии предварительного уведомления Турции. Для военных судов нечерноморских государств, в свою очередь, были введены значительные ограничения по тоннажу и классу — проход разрешен только мелким надводным кораблям.

Ранее стало известно, что власти Турции активизировали контакты по зерновой сделке в преддверии саммита G20 и Генеральной ассамблеи ООН.