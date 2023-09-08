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Стало известно об интенсивных контактах Турции с партнерами по зерновой сделке

Турция активизировала контакты по зерну и Украине перед саммитом G20 и ГА ООН

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Murad Sezer/Reuters

Анкара активировала контакты с зарубежными партнерами и заинтересованными в зерновой сделке странами в преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20) и Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в политических кругах Турции.

По данным агентства, правительство республики продолжает принимать меры с целью продления черноморской инициативы. При этом особенно интенсивная работа началась перед проведением саммита G20 в Нью-Дели и ГА ООН в Нью-Йорке, указано в сообщении.

«Продолжатся и обсуждения этой темы на уровне Анкары и Киева, а также по вопросу в целом поиска путей урегулирования на Украине», — добавил собеседник агентства.

Источник не исключил, что в ближайшее время турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Соответствующее предположение было сделано в связи с призывом главы республики к Киеву смягчить свою позицию по продовольственной инициативе, уточняется в материале.

7 сентября посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что киевские власти предложили Анкаре возобновить работу зернового коридора без участия Москвы. По словам дипломата, такое решение является «рациональным путем» урегулирования проблемы.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал продление зерновой сделки одной из важнейших задач организации.

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