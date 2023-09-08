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Великобритания установит слежку за Россией в Черном море

Премьер Британии Сунак заявил, что установит слежку за Россией в Черном море

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Khalil Hamra/AP

Великобритания будет следить за действиями России в Черном море, используя разведку. Об этом сообщается в документе, опубликованным офисом британского премьера Риши Сунака, передает РИА Новости.

«Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для мониторинга российской активности в Черном море», — сказано в сообщении.

Кроме того отмечается, что Британия будет «указывать России на тревожные признаки подготовки их атак на гражданское судоходство или инфраструктуру в Черном море», а также выявлять ответственных за такие нападения, чтобы предотвратить ложные заявлений, которые направлены на снятие вины с РФ.

Накануне Сунак в телефонном разговоре обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому активно поддержать «усилия Группы двадцати (G20) по обходу» зерновой блокады.

31 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на выступлении во время неформальной встречи глав МИД Евросоюза в испанском Толедо призвал страны Запада обеспечить безопасность альтернативного зернового коридора в Черном море.

До этого стало известно, что выход России из соглашения о прекращении огня на Черном море и последующие атаки на украинские порты привели к блокаде основных маршрутов экспорта зерна из страны. Это поставило под угрозу доходы украинских фермеров, на которых приходится значительная часть поставок продовольствия в мире.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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