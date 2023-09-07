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Бразильский МИД увидел эффект мирных усилий властей страны по урегулированию на Украине

Власти Бразилии выразили оптимизм по поводу урегулирования на Украине

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MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра заявил, что мирные инициативы руководства страны по украинскому конфликту имеют положительный эффект и приводят к прогрессу в его разрешении, сообщает ТАСС.

Виейра выразил уверенность в том, что кампания, развернутая президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой для привлечения внимания к необходимости диалога и мирных переговоров, приносит плоды и будет и дальше иметь положительный эффект, в частности в рамках предстоящей важной встречи G20.

Глава МИД Бразилии считает, что саммит G20 в Индии станет идеальным местом для продолжения усилий по поиску мирного решения украинского конфликта, поскольку на этой встрече будут присутствовать страны, придерживающиеся кардинально противоположных мнений. Он также отметил важность мирных усилий африканских стран и папы Римского Франциска I.

Ранее сообщалось, что разногласия между участниками «Большой двадцатки» (G20) по ситуации на Украине значительно осложнят председательство Бразилии в объединении в 2024 году.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.

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