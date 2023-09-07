Источник назвал обсуждение проекта заявления G20 по Украине «очень сложным»

Индия, которая председательствует в G20, предложила проект заявления по Украине без осуждения российской специальной военной операции. Обсуждение проекта «было очень сложным», сообщает CNN, ссылаясь на источник в ЕС.

«Сложность для нас заключается в том, что Россия и Китай отказались повторять формулировки, которые у нас были на Бали, а мы не можем с этим согласиться», — сказал представитель ЕС телеканалу, добавив, что обсуждение проекта, который должен быть подписан лидерами G20, «было очень трудным».

В публикации говорится, что речь шла о саммите G20 в Индонезии, по итогу которого лидеры выступили с заявлением, осуждающим российскую специальную военную операцию на Украине.

По мнению источника, проект заявления по Украине должен быть более «глубоким». Он отметил, что сейчас не может сказать, будет ли сделано заявление, так как переговоры продолжаются.

До этого агентство Bloomberg писало, что страны G20 выработали единую позицию по украинскому конфликту.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил поездку на G20 после выявления коронавируса у жены.