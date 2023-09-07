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Партийно-правительственная делегация Китая посетит КНДР по случаю 75-летия республики

ЦТАК: в Пхеньян на празднование 75-летия КНДР прибудет делегация из Китая

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KCNA/Reuters

Высокопоставленная китайская делегация по случаю 75-летнего юбилея КНДР посетит Пхеньян. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как говорится в заявлении ЦТАК, по приглашению ЦК Трудовой партии Кореи и правительства КНДР партийная и правительственная делегация Китая во главе с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии, заместителем премьера Госсовета КНР Лю Гочжуном нанесет визит в Пхеньян. Китайская делегация примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия основания КНДР.

Ранее политолог Иван Аркатов высказал мнение, что если встреча президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоится, на ней будет обсуждаться сотрудничество в военной сфере.

Военный эксперт Сергей Простаков в свою очередь привел сообщения южнокорейских СМИ, в которых говорится о возможных совместных учениях России, Китая и КНДР.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

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