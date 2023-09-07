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Глава МИД Украины и госсекретарь США обсудили дальнейшую военную помощь

Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном военную помощь, оборону и экспорт зерна

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Kevin Lamarque/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в Киеве обсудили военную помощь, сотрудничество в области оборонной промышленности и расширение экспорта зерна из страны. Об этом сообщил глава украинского МИД в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Во время наших переговоров в Киеве сегодня Блинкен и я обсудили, среди прочего, дальнейшую военную помощь, сотрудничество в оборонной промышленности, продвижение формулы мира и расширение экспорта зерна», — написал Кулеба.

Он добавил, что благодарен США за то, что «они поддерживали Украину на нашем пути к победе и сверх этого».

6 сентября министр иностранных дел Украины на совместной пресс-конференции с Блинкеном сообщил, что они обсудили поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны.

Ранее Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделят Украине дополнительную помощь на сумму более $1 млрд.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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